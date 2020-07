Olev Raju: see õnnetu lisaeelarve

Tartu linnavalitsus on alati nii põhi- kui lisaeelarvele kirjutanud omapoolse kiidulaulu. Ootasin pikisilmi seda ka seekordsele. Et lisaeelarve sisaldab paljusid apse, olin juba end valmis pannud vastuartikliks, millele tahtnuks käesoleva suve moesõna abil panna pealkirja «Ajuvabaduse eelarve». Aga paistab, et kellelgi ei olnud soovi seda eelarvet ülistama hakata. Ju siis ikka mingi loogika mõtlemises oli. Seega jätan minagi eeltoodud pealkirja kasutamata.

Lisaeelarve maht on miinus kolm miljonit. Just, mitte pluss nagu tavaliselt, vaid miinus. Koroonakriis mõjutab majandust. Seda vaadet võimendatakse teadlikult, et selle varjus teha endale kasulikke muudatusi.

Tegelikult ei ole asi majanduses nii hull. Kui ei tule uut koroonalainet, siis ilmselt ei vähene Tartus isiku tulumaksu laekumine eelarves pakutud kaheksa miljonit eurot, vaid vähem. Tartu oma riigieelarveliste asutuste (ülikoolid, haiglad, koolid, teadusasutused jne) suure osakaaluga on vähem sõltuv turukõikumistest kui enamik regioone. Kui siia lisada fakt, et valitsus on eraldanud suuri summasid kriisist pääsemiseks toetustena nii inimestele kui ettevõtetele, siis kokkuvõttes ei saa Tartu riigieelarvest vähem raha kui eelmisel aastal. Lihtsalt suur osa sellest ei läbi linnaeelarvet.

Majandus(teaduse) üks olulisi probleeme on alati olnud prognooside täpsuse küsimus. Linnaeelarve kärpimisel – nagu juba öeldud, mitte veel katastroofiliselt suurelt – on vaja võimalikult täpseid arvutusi, mida ja kui palju kärpida. Nüüd on siis Tartu linnavalitsus selle probleemi lahendanud maailmaajaloolisel tasemel.

Näiteks: 2 623 677 eurot väheneb kaupade ja teenuste müügi tulu, 302 970 eurot koolitoidu eelarves jne. Paistab, et Tartus on nüüd olemas ülitäpne metoodika ühe krooni täpsusega sellisteks arvutusteks. Kui nii, siis selle metoodika eest saab kindlasti Nobeli preemia.

Palju sõltub muidugi ka sellest, kui valuliselt jätkub koroonakriis. Siiani pole õnneks näha musta stsenaariumi realiseerumist.

Tegelikult on asi nigelam. Olen nõus omale vuntsid tagasi kasvatama ja need ära sööma, kui ükskõik kumb eeltoodud arv osutub täpseks. Ilmselt on tegu mehaanilise kärpimisega – nii ja nii mitu protsenti algsummast. Aga kas nii saadud arv ka reaalne on, on iseküsimus.

Mõni aasta tagasi tõstsid rahandusministeeriumis praktikal olnud tudengid selle küsimuse, niinimetatud Exeli tabeli probleemi üles. Mäletan, kuidas tookordne peaminister Taavi Rõivas andis intervjuu ja teatas, et kuni Reformierakonnal on milleski sõnaõigust, ei hakata eelarvet tegema mehaaniliselt. Nüüd aga on Tartus seda tehtud! Aga ma pole kuulnud, et Tartu reformierakondlik linnavalitsus oleks erakonnast lahkunud ja astunud näiteks EKREsse.

Jätkem kõrvale poliitiline iroonia, mida see situatsioon iseenesest samuti väärib. Põhiküsimus on ikkagi selles, kuidas edasi elada just nende eelarvekärbetega. Mida sellised mehaanilised, nii-öelda exellikud kärped kaasa toovad?