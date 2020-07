Juba mitu aastat on räägitud, et Riia ringristmiku ohutumaks muutmiseks ehitatakse see kolmetasandiliseks: kaks tasandit jäävad autodele ja üks jalakäijatele. Veel möödunud aastal oli kindel, et tänavu algab ehitus, kuid nii linnale kui tartlastele ootamatult tõmbas riik hilissügisel sellele üle 20 miljoni euro maksma minevale projektile pidurit.