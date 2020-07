Endine Tartu võrkpallinaiskonna peatreener Kristjan Kais midagi taga ei nuta

Vähe trenni

Noor võistkond

Hendrik Rikand tunnistab, et on suur tõenäosus, et tema Tartu naiskonda juhtima hakkab. Mängijate osas püsib tal veel lootusi. «Ma ei ütle midagi kindlat Ann Starkopfi, Laura Reiteri ja Mari Araku osas. Kõik sõltub tervisest ja tööasjadest. Tõsi,selge on see, et naiskond on tänavu noorem,» ütles Rikand.