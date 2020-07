Tartlanna leidis maakodu metsast viis suurt kotti taarat

Pärna, kelle maakodu on Mustametsa lähedal, on aastaid seal jalutamas käinud. Ta oletas, et ju oli see rämps Lätist ostetud jookide taara, mida pandiautomaadid vastu ei võta. «Mulle on see mõeldamatu, et inimene viitsis panna need kottidesse – ühes kotis olid purgid isegi kokku pressitud – ja siis tuua metsa, kuigi on nii palju kohti, kuhu oleks saanud need ära anda,» oli Pärna nördinud.