Eestis märgati esimest korda šaakalit 2012. aastal ning aasta-aastalt on nende hulk siin kasvanud. Põhiliselt pesitsevad nad Lääne- ja Pärnumaal, kuid šaakalit on nähtud Tartumaal nii Võrtsjärve kui ka Peipsi järve lähistel. Ka on šaakali jälgi leitud Tartu külje alt Vasula järve äärest.