Politsei otsib jätkuvalt rasketes vägivallakuritegudes kahtlustatavat meest

Vosman lisas, et viimastel päevadel on politseile laekunud infot, et tagaotsitav võib nüüdseks olla liikunud Viljandimaale. Kui kellelgi on infot tema täpsemast asukohast või on teda viimastel päevadel kusagil silmanud, palutakse sellest teada anda telefonil 112 või numbril 528 1562.