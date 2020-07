Parima talutoidu tiitel tuli Tartumaale

Konkursiga tõstetakse esile kodumaist talutoitu ja tunnustada tublide talunike tööd. 13-liikmeline žürii valis oma lemmikud välja 81 talutoote seast.

ETKL-i juhatuse liikme Kerli Atsi sõnul näevad väiketootjad igapäevaselt vaeva selle nimelt, et rikastada meie toidulauda erinevate kvaliteetsete toodetega. «Meil on hea meel näha, et iga aasta võtab võistlusest osa pea sadakond toodet, mille seast leiab nii põnevaid uudistooteid kui ka juba tuntud lemmikuid,» ütles Ats ja lisab, et läbi parima talutoidu konkursi tunnustatakse just parimatest parimaid.

Žürii esinaise Ragne Värgi sõnul on aasta aastalt näha ja tunda võistlejate hulgas aina tugevamat konkurentsi. Üha enam panustatakse toodete maitsetesse, koostisesse, tervislikusesse ja pakenditesse. Viimase arengus on suur samm edasi astutud ja nii mõnigi talutoode on saanud väga ägeda disaini.

«Taas oli väga tugev konkurents juustude arvestuses ning olen lummatud, et Eesti parima talutoidu valimisel nii palju häid juuste on esindatud. Isiklikult leidsin sellest kategooriast taas palju lemmikuid,» kinnitas Värk.

Ta lisas, esmakordselt oli sel aastal esindatud ka alkohoolsete jookide kategooria ning selles on tunda tegijate tugevust ja teadmisi. Lisaks oli üheks positiivseks üllatajaks tema sõnul maiuste kategoorias Nopri juustušokolaad.

Žürii liige, Selveri ostudirektor Katrin Riisalu osales parima talutoidu valijate seas esimest korda ja kinnitas juba teada tõde – Eesti talupidajad valmistavad väga palju põnevaid ja maitsvaid tooteid. «Tugevamad kategooriad olid piimatooted, juustud ja jookide kategooria. Aina enam panustatakse toodete visuaalsesse väljanägemisse, mis on väga oluline. Tihti sõltub toote müügiedu just sellest, kuidas see riiulilt silma hakkab. Värsked katsetused selles vallas on positiivselt üllatavad,» kiitis Riisalu.

2020. aasta parim talutoit selgitati välja kaheksas kategoorias. Parim tervisetoode on kooritud kanepiseemned Tammejuure mahetalust, parim lisand on vaarikasinep Tänava talust, parim piimatoode on kambapiimajogurt Cocco Viinamärdi talust, parim talujuust on Andre Prima Old Andre juustufarmist, parim valgutoode on kartulivorst Otto talust, parim alkoholivaba jook kaseglögi Birch Lagoonist, parim alkoholiga jook onn kästitööõlu «Väike Wiik» Kolkilt ning parim maius Andre juustušoks Andre juustufarmist.

Kaheksa kategooria võitjate hulgast selgitati välja ka konkursi üldvõitja ehk kõige enim punkte kogunud toode, mille pälvis Andre juustufarm oma tootega Andre Prima Old.

Tänavu valitati esimest korda ka parim piirkonnatoode. Sellel aastal on fookus Läänemaal ning piirkonnatoote võitja kuulutatakse välja Haapsalus Valge Daami festivalil. Võidutooteid aitab tutvustada Selver.

13 liikmest koosnev hindamiskomisjoni kuulusid tunnustatud kokad, toidublogijad, ajakirjanikud, ministeeriumi esindajad ja turunduseksperdid. Žürii esinaine oli Ragne Värk.