Video ⟩ Annelinna jalgpallihall peab valmima järgmise aasta lõpuks

Linnavalitsuse sporditeenistuse juhi Veljo Lambi sõnul on aastaid selle nimel pingutatud, et need võimalused jalgpalluritele luua. «Sobiv ala jalgpallikompleksi väljaarendamiseks on Annelinnas, kus esimeses järgus rajatakse pneumaatilise kupliga kaetav jalgpalliväljak,» ütles Lamp. «Samasse on kavandatud ka statsionaarne jalgpallihall, mille projekteerimine ja ehitamine jääb kompleksi arendamise teise etappi,» selgitas ta. Spordijuht lisas, et jalgpall on Tartus juba aastaid üks enimharrastatavaid alasid - linnas on viis jalgpalliklubi, kus treenib ligi 1900 sportlast..