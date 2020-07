Täna tuleb kuni 25 soojakraadi, kuid võib lüüa ka välku ja müristada

Päeval on ilm muutliku pilvisusega. Vihmasadu koos äikesega liigub üle maa läänest itta ja sadu võib kohati olla tugev. Puhub läänekaare tuul 3–9, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 14 m/s, äikese ajal on tugevamad tuulepuhangud. Sooja on 17–22, Ida-Eestis enne vihma kuni 25 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt läänekaare tuul 3–8, pärastlõunal tugevneb puhanguti kuni 12 m/s. Laine kõrgus on 0,4–0,9 meetrit. Keskpäeva paiku hakkab sadama vihma ja on äikest, millega kaasneb tugevamaid tuuleiile. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 22–24 kraadi.