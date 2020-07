Torma kandi kohvikutepäev tegi katse kaasata vene kogukondi

Just seda kinnitas ka Torma lasteaia ees kohvikut pidanud Silvi Teppan. Ta ütles, et kohale tuldi nii Mustveest kui Jõgevalt ning märgata võis ka soomlasi.

«Kõik toidud on meie õpetajate välja mõeldud, igaüks tõi midagi,» selgitas ta kohviku toimepõhimõtet. Pannkoogid läksid Teppani sõnul nagu soe sai ning pontšikutele pidi taigent juurde tegema koguni kolm korda. «Ei osanud ette arvata, et huvi nii suur on. Vahepeal oli tunne, et siin on sada inimest korraga,» elavnes ta. Kuna Torma lasteaed korraldab aastas mitu laata, sujus ka seekord omavaheline koostöö ilma suuremate viperusteta. Vaatamata puhkusteperioodile osales kohviku tegemises enamik lasteaia õpetajaid.