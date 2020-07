Vambola Paavo: kultuuripealinn peaks kõiki kõnetama

Nelja aasta pärast kannab Tartu austavat Euroopa kultuuripealinna tiitlit. Eesmärk on õilis: tuua meile lähemale ja näidata eri riikide kultuurilist mitmekesisust. Seda joont on minu teada püütud jälgida kõigis senistes kultuuripealinnades.

Tänavu kannab kultuuripealinna tiitlit Horvaatia kuurortlinn Rijeka. Et tegemist on Aadria merele avatud linnaga, on kindla koha leidnud vesi. Seal pakub kaldapromenaad huvilistele mitmeid võimalusi esteetilise ja kunstilise elamuse saamiseks, samuti kulinaarse poolega tutvumist. Tartugi on veele avatud. Meie dominant on Emajõgi. Ilmselt loodavad paljud, et Tartugi panustab lähiaastatel enam veele. Siiani on ju Tartu Euroopas üks väheseid, kui mitte ainus samasuguses mõõdus linn, kus jõeäär on suuresti kasutamata ja avamata. Tegin hiljuti südalinnas jalutuskäigu ja veendusin selles taas.

Au ja kiitus neile ettevõtjatele, kes on kaldapromenaadil avanud imelised kohvikud. Pokaal head veini kuulub õhtul kaunist suve nautides asja juurde. Hea tahtmise korral annaks promenaadile veel kaks suvekohvikut mahutada, kui mõne puu oksi kärpida või üks puu maha võtta. Saaksime juurde ka valgust ja avarust. Vaadake ajaloolisi fotosid: missugune oli kaldapealne enne suurt sõda. Seal asusid turud, polnud ühtegi puud.

Kui räägime traditsioonidest, siis tasuks pingutada selle nimel, et Tartu kesklinn saaks taastatud sõjaeelses ilus. Siis ei peaks kutsuma rahvast kogukonnatunde tekitamiseks asfaldile istuma ja püstitama mitte midagi ütlevaid klaasist kasvuhooneid.

Ainus, mis tänavu juulikuuks autodest vabaks tehtud Vabaduse puiesteel on mulle muljet avaldanud, on see, et viimaks on leidunud koht, kus võib koeraga vabalt ringi liikuda. Ja vaadake, kui palju on seal näha õnnelikke neljajalgseid ja nende peremehi!

Meie ametnikel napib loovust või õigemini ei paista neil seda üldse olevat. Mõtted, mis ellu viiakse, krõbisevad kuivusest ja hallist keskpärasusest.

Aga siit võiks edasi mõelda. Advendiajaks toodi raeplatsile kanad. Miks ei võiks nüüd suvel olla kesklinnas näiteks miniloomaaed? Paljud tänapäeva lapsed ei teagi, milline on kits, lammas või küülik. Pealegi tekitavad loomad alati elevust.

Rääkides laiemalt südalinnast, tuleb konstateerida, et Raekoja platsi üks pool on endiselt täitmata. Sealgi võiksid asuda vabaõhukohvikud ja müügiletid. Pakkuda võiks ka kunsti, tuua joonistama kunstitudengid, nagu on tehtud näiteks Peterburis või Helsingis. Noored saaksid oma tööd huvilistele sealsamas maha müüa.

Pirogovi park on täiesti tühi. Miks ei võiks Lydia hotellil olla märksa suurem väliterrass? Olen veendunud, et ilusa ilmaga jaguks sinna istujaid küllaga. Hea seegi, et hotelli pidaja on suveks rajanud vähemalt väikese terrassi.