Sirje Toomla: ühe sõna lugu

Vahel on teada, kes ja millal mõne uue sõna eesti keelde on toonud, mõni neist jääb püsima, mõni aga mitte. Sõnavõistlustelt on tulnud meile kärgpere ja taristu. Mõnd kasutatakse paikkondlikult, mõni jällegi leiab koha eesti keele kõige tähtsamas sõnaraamatus. Üks selliseid vaid paikkondlikult kasutatavaid sõnu on jäljendusvaadend.

Jäljendusvaadendiks on playback show’d nimetanud Saaremaa noored inimesed piinlikkust tundmata julgelt juba üle kümne aasta. Playback show (playback – taasesitus, show – meelelahutuslik etendus või vaatemäng), mida kutsutakse ka lihtsalt pleibäkiks, on isetegevuslik etendus, mida paljudes Eesti koolides õpilased mängivad. Pleibäkiks võtavad õpilased mõne kuulsa artisti loo ning esitavad selle uuesti, omas kuues.

Saaremaa koolides oli pleibäkk kümmekond aastat tagasi ülimenukas ning ühisgümnaasiumi huvijuht – huvijuhid on selliste ürituste eestvedajad – ühtäkki enam ei tahtnud, et nende sõu kannaks võõrkeelset nime, vaid soovis midagi maalähedasemat. Kellelt ikka nõu küsida, kui mitte oma kooli eesti keele õpetajalt.

Õpilastele võis jäljendusvaadend esialgu ebardlik ja naljakas sõna tunduda, kuid omaks nad selle võtsid.

Õpetaja Reet Igav meenutab: «Aga selle sõnaga oli tõesti säärane lugu, et huvijuht kirjutas esimeselt korruselt, et kiiresti oleks üritusele nime vaja, et ei taha seda ingliskeelset. Ma olin neli korrust ülalpool MSNis ja kohe plaksust kirjutasin talle «jäljendusvaadend», oma arust tegin nalja tegelikult. Olime just ühe klassiga rääkinud tsitaatsõnadest ja nende mugandamisest, õpilased naersid kõigepealt sõna «sõu» üle, kui ma aga tulin välja sõnaga «vaadend», mida samuti 1960.–1970. aastail uudissõnavõistlusel oli pakutud, oli nalja veel rohkem.»

Samuti on jäljendusvaadend kodunenud kohalikus ajakirjanduses ning pole näha, et playback show seda välja tõrjuks. Tänavusteski lehtedes saab lugeda, et suur jäljendusvaadend sai enne koroonaviiruse Saaremaale tungimist ära peetud.