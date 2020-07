Noored otsivad pingsalt suveks tööd, aga neid ei vaja pea keegi

Eelmise aastaga võrreldes on noortel tänavu palju raskem tööd leida: sotsiaalmeedia gruppides seisavad vaid tööotsijate elulood, tööpakkumistest pole märkigi. Kui neid leidubki, on pakkumistes rõhutatud, et palgatakse vaid pikaaegne töötaja. Sama nukker olukord on suvetööliste tööportaalides – neid lihtsalt ei vajata. Mida peaksid tegema noored, kes soovivad raha teenida? Ja kas tõesti isegi see noor, kes näitab tööandja suhtes initsiatiivi, ei leia sobivaks ajaks tööd?