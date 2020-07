Riia-Vaksali ristmikul saab varsti näha haruldast ehitustööd

Tartu linnavalitsuse teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski ütles, et varem on kõik seesugused tunnelid Eesti teedel tõstetud paika kraanaga. «Näiteks Ülenurmelt Tõrvandisse viiv raudteetunnel pandi paika nii, et raudtee monteeriti paariks päevaks lahti ning tõsteti tunnel kraanaga paika,» selgitas Lužetski.