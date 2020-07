Lidli ehitus algab järgmisel nädalal

Kalda tee 29 krunt on piiratud aiaga, sest järgmisel nädalal algavad seal Saksamaa odavpoe Lidl ehituseks vajalikud ettevalmistustööd. Lidli nõuete kohaselt on objektile paigaldatud ka uhke turvavärav.

