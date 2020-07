Väikesed loodusesõbrad õpivad tundma muru ja panevad välja taimesildid

«Tunneme linlastena küll puukooli taimi, kuid neid liike, mis meid looduses ümbritsevad, ka kõrrelisi, väga ei tea,» ütles üks projekti eestvedajatest, Merle Karro-Kalberg. Teine eestvedaja Anna-Liisa Unt lisas, et veel vähem teame, mis on tegelikult muru ja millistest taimedest see koosneb.

Karro-Kalberg tõi välja, et Kaubahoovi pargis kasvavad juba praegu näiteks valge ristik, karjamaa-raihein, harilik nurmikas, pärsia mailane, võilill, suur teeleht, aasnurmikas, harilik nurmikas ja raudrohi. Ta lisas, et elurikkuse kureerimise eesmärk on parke muuta nii, et inimestel oleks neis võimalik leida senisest rohkem tegevusi.