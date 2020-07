Tartu üliõpilasteater viib koguperelavastuse «Sandi õnnistus» suvetuurile

Etenduse pealkiri on inspireeritud paljudes eesti muinasjuttudes levinud ambivalentsest motiivist, kus ebamaine jõud sekkub maisesse ellu nii, et tegelased omavad võimalust teatavaks eetiliseks või ka praktiliseks valikuks. Kas see osutub lõpuks sandi õnnistuseks või sandiks õnneks - see jääb nii tegelase kui ka vaataja jaoks alati mõistatuseks, alati avatuks.