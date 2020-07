Kõrgkooli kandideerijad ei saa vastuvõtukorrast aru

Tänaseks pidid Tartu ülikooli ja Eesti maaülikooli esmase vastuvõtu nimekirja kandidaadid kinnitama oma õppimatulemist. Kuigi kõrgkoolide kodulehtedel on kirjas erialade õppekohtade arv, on vastuvõtukirjad saadetud siiski suuremale hulgale, kui on kohti. See on noorte hulgas tekitanud arusaamatuse – kui mitu inimest siis eriala õppima pääseb?