Tartu ülikooli muuseum avab Toomemäel teadusteemalise seikluslinnaku

«Ülikoolilinna ja ajaloolise ülikoolilinnaku südames on väga paslik võtta vabal ajal ette üks hariv mäng,» sõnas Tartu ülikooli muuseumi projektijuht Külli Lupkin. «Seda on tore läbida üksi, aga veel toredam ilmselt koos sõprade või perega. Mängu lisaväärtus on kindlasti see, et tegevus toimub värskes õhus ja looduses,» lisas ta.

Teaduslinn koosneb kaheksast peatusest, mis paiknevad Toomemäel. Mängija leiab need hõlpsasti üles, sest igas punktis on ka linnaku kaart. Linnakus kajastuvad teemad on arheoloogia, meditsiin, majandus, muusikateadus, infotehnoloogia ja astronoomia. Igas peatuspunktis tutvustatakse ühe kitsama teema teaduslikku tausta ja antakse mängijale ülesanne. Mängu alguspunkt asub ülikooli muuseumi juures.

Teaduslinna rajasid Tartu ülikooli muuseumi kuraatorid Lea Leppik ja Tiiu Kreegipuu ning projektijuhid Karoliina Kalda ja Külli Lupkin. Linnaku visuaalse kujunduse autor on kunstnik Liina Tepand ja ehitusmeister on Tanel Nõmmik Tartu ülikooli muuseumist. Teaduslinna valmimist toetasid Eesti teadusagentuur ja Tartu linn. Mäng on eesti ja inglise keeles.

Avanädalavahetusel raja läbinud saavad täidetud mängulehe ettenäitamisel kingituse. Nii mängulehe kui ka kingituse saab Tartu ülikooli muuseumi meenepoest ajaloolises toomkirikus. Muusemipood on laupäeval ja pühapäeval avatud muuseumi lahtiolekuaegadel kella 10–18.

Tartu ülikooli muuseum on Tartu hansapäevadel korraldanud teaduslinna ettevõtmisi Toomemäel. Kuna sel aastal jäävad hansapäevad ära, otsustas muuseum teemale läheneda teistmoodi.