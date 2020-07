Rõngu inimesed saavad uue hakkpuidul töötava katlamaja

Elva vallavalitsus andis katlamajale ehitusloa juuni lõpus ja hoone peaks lõplikult valmima novembri lõpuks. N.R. Energy juhataja Ahto Tisleri sõnul on tööd korraldatud nii, et uus katlamaja on valmis sooja tarnima juba septembrist ehk uus küttehooaeg saab alata tõrgeteta. «Väikses asulas ei tasu põlevkivi kütteõlil töötav katlamaja enam ära. Uus katlamaja töötab peamiselt hakkpuidul, mis on oluliselt ökonoomsem ja keskkonnasõbralikum,» märkis Tisler.