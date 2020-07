Akordionimängija ja tšellist kutsuvad publikut suvisele kohtumisele

Esitusele tulevad Argentiina tangokuninga Astor Piazolla ja Jaak Lutsoja enda teosed. Kava algab aga Tõnu Kõrvitsa looga «Peegeldused tasasest maast», mis algselt on kirjutatud segakoorile ja tšellole.

Olja Raudonen ütles, et just seda teost oli ta ammu unistanud esitada hoopis akordioni ja tšelloga. Ta võttis julguse kokku ja kirjutas oma soovist heliloojale. Tõnu Kõrvits oli liigutatud, saatis lahkesti noodid. Jaak Lutsoja seadis need omakorda akordionile, ja Olja Raudoneni meelest seadis nii, et Tõnu Kõrvitsa teose värvides peegeldub ka Jaak Lutsoja enda kordumatu individuaalsus.

Jaak Lutsoja on Eesti akordionist, kes elab suure osa ajast Norras. Koroonaviiruse epideemia tõttu tuli tal viimane kord Eestist eemal olla neli kuud. Koduigatsus piinas teda siis lausa füüsiliselt ning seda ilmselt ärajäänud saunaskäikude tõttu, kuna muusik peab end saunasõltlaseks. Kodumaale Eestisse jõudes kuulub saun ta igalnädalalaste tegevuste hulka.

Õnneks on Jaak Lutsojal ka Norras palju esinemisi.

Stavangeri kontserdimajas astub ta sagedasti üles koos oma elukaaslase sopran Kersti Ala-Murriga, kes on pärit Tartu külje alt Elvast, samuti tegutseb ka koos kohalike muusikutega.

«Kuna Norras on palju koore, siis olen sattunud esinema ka kooridega, mis mulle väga meeldib,» lisas Jaak Lutsoja ise. «Septembris on mul ees kaks kontserti Sandnesi ooperikooriga, kus esitame Verdit, mis kõlab maru kihvtilt koos akordioniga. Koduks pean kindlasti Eestit, Norras on meil lihtsalt üks hubane pesake.»

Koos tšellisti Olja Raudoneniga kõlavad ülikooli aulas seekord Jaak Lutsoja kirjutatud teosed «New Story», «Juggler» ja «Cocoon». Akordionisti Jaak Lutsojat võib pidada ka improvisatsioonikunstnikuks ning näiteks «Cocoon» on tema tuntuim teos, mis ei jää seegi kord mängimata. Ennast heliloojaks Lutsoja siiski ei pea.

Siiski peab märkima, et Tartu kontserdil esitusele tulevad kolm pala on pärit ta kogumikult «Contrarian Grooving», mis on valitud kahel korral üle-Euroopalises jazzraadios nädala plaadiks. Samuti on Lutsoja kirjutanud muusika Ugala etendusele «Soo» - see tõi talle Eesti Teatriliidu auhinna kui sõnalavastuse parim muusikalise kujundus ja originaalmuusika.

Olja Raudonen on Eesti tšellist, kes töötab Vanemuise teatri sümfooniaorkestris juba 11 aastat. Ta on oma pillile ja muusikale väga pühendunud ning tema kontserdid koos teiste interpreetidega on varem kõlanud lisaks ülikooli aulale ka Tartu linnamuuseumis ja Saksa kultuuri instituudi majas ning mitmel pool mujal Eestis.