Sügisel kuuendasse klassi minev Keir-Christian Sugul on 11-aastane poiss, kellel on suur unistus saada kabemaailmameistriks. Ta on neli aastat käinud kabevõistlustel ning on sel aastal võitnud kuldmedaleid mitmetel Eesti võistlustel, näiteks Palamuse ja Kuigatsi kabeturniiri