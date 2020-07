Kentsakad mulaažid hirmutavad inimesi

Nüüd on politsei saanud siit ja sealt Lõuna-Eestist teateid, et selletaolisi installatsioone on teisigi. Lõuna prefektuur kirjutas sotsiaalmeedias, et kunst ise on äge, aga inimeste mure suur. «Saime eile väljakutse, et Kambjas on tee ääres põõsas pikali rattaga inimene. Möödujad kirjeldasid, et ei julge lähemale minna, kuna tundub, et abivajaja enam ei hinga ja on surnud. Patrull selgitas, et tegu oli jälle mulaažiga. Tartu-Viljandi teel on samuti sarnane topis, kus rattur oleks justkui vastu puud sõitnud,» seisis Facebooki avalduses.