Tartumaal asuvas ürgorus ootab inimesi meditatiivne luulerada

Näitus algab Kivistiku talukoha värava juurest ja jätkub rajal tähistatud viitade suunas. Raja lõpus asub allikas, kus rännakult tulija saab soovi korral janu kustutada. Raja läbimine võtab kuni tund aega. Eksimise vältimiseks on oluline läbida matkarada enne pimeduse saabumist.

Kavilda ürgoru serval on inimesed elanud aastatuhandeid. Kivistiku talukohast mõnesaja meetri kaugusel asub Alt-Laari linnamägi, mis on olnud asustatud juba 1. sajandist. Veel veidi edasi asub Erumäe linnamägi. Kivistiku talukoha ostis Minna Tilk 1918. aastal hõberublade eest. Praegu kuulub talukoht Minna lapselapselapsele Kristi Liivale, kes on hävinud hoonete asemele rajamas uut, looduslikest materjalidest ja põhimõtetest lähtuvat elamis- ja kooskäimispaika.