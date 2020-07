Koroona annab linnaujula kavandamisele inspiratsiooni

Esmaspäeval linnaujulas rannailma nautinud tartlannad Irina Hella Kolomiets ja Svetlana Zaikova ootavad ranna uuendamist pikisilmi. Mõlemad suvitajad kuulsid sellest plaanist juba mõnda aega tagasi. Naised kinnitasid kui ühest suust, et linnaujulasse kuluks värskenduskuur ära küll, sest see on ilus koht. Kolomiets märkis, et käib linnaujulas parema meelega kui Anne kanalis, sest veekvaliteet on lodjakoja juures parem.