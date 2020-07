Endise ämma tapnud mees veedab üheksa aastat vanglas

Kohtunik Heli Sillaots selgitas, et säärase raske kuriteo eest on võimalik määrata kuni 15-aastane vangistus, keskmine karistusmäär on 10 aasta ja kuue kuu pikkune vangistus. «Raskendav asjaolu oli kindlasti kõrges eas inimese tapmine, kuid kohus arvestas ka kergendavaid fakte, mille hulgas oli süüdistatava kahetsus, samuti hukkunu lähedaste tõdemus kohtusaalis, et nad on valmis süüdistatavale teo eest andestama, ka polnud Valdeko Lippu varem kriminaalkorras karistatud,» põhjendas kohtunik Sillaots.