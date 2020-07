Lenne Rähn-Kuusik: kaasamine Tartu moodi

«Meie tähtsaim ülesanne on praegu korraldada avalikustamine viisil, mis tagaks linna elu nii oluliselt mõjutava informatsiooni jõudmise võimalikult paljude huvilisteni,» rõhutas Kaplinski volikogu pressiteates.

Linnavalitsuse otsusel leiab linna olulisima arengudokumendi avalik väljapanek aset selle nädala algusest 16. augustini ja see tekitab suuri kahtlusi Kaplinski väljaöeldus. Kas saab ikka olla tõsiselt läbi mõeldud võimalikult paljude linlasteni jõudmine, kui ajastus on otsekui kogemata taas nii kehv? Millega tegeleb valdav osa linlastest südasuvel? Mõtiskleb linna elu olulise mõjutamise üle? Vaevalt! Pigem püütakse võimalikult vähe üldse millelegi mõelda ning kaduda linnamüüride vahelt värskemasse õhku puhkust nautima.

Suvi läheb kiirelt, korraga on käes sügis ja siis avastame, et ohoo, vahepeal oleks justnagu meile midagi välja pandud ja tutvustatud. Meid oleks nagu kaasatud? Oot-oot, kas see siis ongi see lausa seadusteski mainitud demokraatlik planeerimine?

Paraku ei ole see üldse mitte ainus kord, kui selline ajastamisõnnetus juhtub. Tundub, et häda on läbiv ja tabab Tartu linnavalitsust ka pisut väiksema kaaluga, kuid siiski küllalt mastaapsete detailplaneeringute menetlemisel. Ka hiljuti kehtestatud Hipodroomi 4 männikusse uuselamurajooni rajav planeeringu eskiislahendus suunati väljapanekule südasuvel, 30. juulist 22. augustini 2013. Valminud planeering oli viis aastat hiljem, 2018, välja pandud 24. juulist 14. augustini.

Sellise ajastusega polegi midagi imestada, kui planeeringu kehtestamise uudise peale tärkas tohutu meelepaha ning imestus: kuidas midagi sellist üldse võimalik on? Aga näete, on, vastatakse. Ise olete olnud kaasatud ja osalisedki. Oli ju kõik avalik? Ah et puhkasite ega teadnudki? No tõeliselt enda kodulinna tegemiste vastu huvi tundva kodanikuna võiksite ikka puhkuse ka nii ajastada, et olete kaasatud! Nii võib sellest võrdlemisi üleolevast suhtumisest välja lugeda.