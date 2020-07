Nädalavahetusel Tartu lauluväljakul toimuma pidanud suvekontserdid lükkusid juuli lõppu

Korraldajad andsid sotsiaalmeedia vahendusel teada, et kontsertide kuupäeva muutus on ajendatud Vabariigi Valitsuse avalike ürituste piirarvu leevendusest. «Tänu külastajate piirarvu tõstmisele saame pakkuda publikule kontserdielamust, mis on Tartu lauluväljaku vääriline,» ütles korraldaja ProSolutions OÜ projektijuht Marek Falgot.