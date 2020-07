Rääbisefestival meelitab taas inimesed Peipsi äärde

Heade Peipsi maitsete pidu, kus kõige tähtsamal kohal on Peipsi toit ja päeva peategelane on taasavastamist vajav Peipsi rääbis. Aastaid on Peipsi järve kalavarudes olnud suur rääbiseauk, mis nüüd paaril viimasel aastal on hakanud jõudsalt täituma ning seda head ja maitsvat kala on olnud võimalik püüda nii piisavalt, et inimesed võiksid seda taas nautima hakata.

Selleks, et meelde tuletada, mis kala see on ja kuidas ta siis ikkagi maitseb, kutsuvad Peipsimaa kogukonnaköök ja Peipsi toidu võrgustik kõiki laupäeval Kasepääle. Festivali ajal näitavad parimad rääbisekokad tasuta õpitubades kõike, mida rääbisest teha saab ja kuidas see ka maitseb.

Festivalialal on avatud ka Peipsi parimate toiduvalmistajate ja tootjate müügikohad, kus peale peategelase rääbise pakutakse nii kohapeal maiustamiseks kui ka kaasa ostmiseks kõike muud maitsvat, mida Peipsi ääres tehakse. Lastele pakuvad tegevusi Tartu loodusmaja kalaõpe, Lõuna-Eesti kalastajate klubi õngeõpe ning kohal on ka miniloomaaed koos ponisõiduga. Avatud on Peipsimaa muuseum. Päeva juhib Linnateatri näitleja Mart Toome.