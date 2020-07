Anne kanali rannas lehvib punane lipp

8. juulil terviseameti poolt läbiviidud veekvaliteedi kontrolli käigus selgus, et Anne kanalis on soole enterokokkide väärtus kaks ja pool korda üle normi. Kuigi veetemperatuur on 20 kraadi, lehvib rannas kehva veeproovi tõttu punane lipp ning ujumine on keelatud.