Klaasikunstnik Rait Präätsa pannoo hakkab ilmestama uue büroohoone fuajeed

Klaasist ja keraamikast võidutöö «Maja» on mitmekihiline süntees maalist ja reljeefist, mis võimaldab nii detailirohket lähivaadet kui mõjuvat kaugvaadet. Žürii hinnangul on värvirõõmus pannoo kõnekas mitmel tasandil, suhestudes vaimukalt ja veenvalt maja funktsiooni ja kasutajatega. Oma positiivse ja värske lähenemisega kujutab teos «Maja» ühiskonna ja inimeste mitmekesisust.

Žürii esimehe Kristi Lõhmuse sõnul on võidutöö ruumiline, värviküllane, väärikas ja kõnetab hoonesse sisenejat. Teose autor on arvestanud hoone ajaloo ja spetsiifikaga ning loonud erinevaid materjale kasutades kõneka teose.

Klaasikunstnik Rait Präätsa käekirja on iseloomustatud väga tabavalt – kasutab klaasi joonistamiseks nagu paberit, maalimiseks nagu lõuendit ja vormib seda kui skulptuuri. Kolmemõõtmelised jutustused on kui klaasi vangistatud maailmad. Kunstnikult on arvukalt isikunäitusi ja osalemisi suurnäitustel Eestis ja väljaspool ning mitmed väga tuntud tööd avalikus ruumis, mille suurepäraste näidetena on Niguliste kiriku vitraažaknad ja Rahvusraamatukogu roosaken.