Ultrasportlane Rait Ratasepp alustab täna uue katsumusega

Ultrasport pole kulgemine

Ratasepa minimaalne eesmärk on joosta iga maraton alla 3 tunni, aga ta proovib anda endast igal juhul maksimumi. «See mõte tekkis mul ammu, sest tahan lükata ümber arusaama, et ultraspordi tegemine tähendab üksnes rahulikku kulgemist, kus aeg pole oluline. Tegelikult õige naudingu annab ikkagi võimalikult pika distantsi läbimisel võimalikult kiiresti,» rääkis ultrasportlane. Tema sõnul on maratoni maagiline piir just kolm tundi ning varemgi on Ratasepp püüdnud seda aega päevases formaadis ultratriatlonite sees ületada, aga ei ole õnnestunud.