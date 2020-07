Vorbusest saab Tartu uus linnajagu

Tartu linnasüdames Emajõe kaldal on monument sajatuhandendale tartlasele, tegelikult ka mälestusmärk ajale, mil Tartus oli ametlikult nii palju inimesi. Ammu ei ole, kasvu ei paista ja praegusegi rahvaarvu hoidmine on raske ülesanne. Aga Tartu üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku tõdemusel ei ole seda teades siiski midagi seletamatut Tartu pürgimuses luua endise Tähtvere valla aladele uusi eramupiirkondi, laiendada linna, sest inimeste elatustaseme kasvades kasvab soov suurema kodu ja suurema krundi järele. Niinimetatud vanas Tartus on uued eramukrundi lõpukorral, peale selle näeb uue avalikustamisele saadetud üldplaneeringu eskiis ette mitmete seniste eramualade kortermajadega hoonestamise võimaluse.