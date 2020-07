Liiga suureks peetav kool läheb ikka remonti

Vaidlused koolimaja põhjaliku uuendamise asjus on käinud üle aasta, põhiline vastasseis on olnud kooli hoolekogu ja valla vahel. Hoolekogu esindajad on seda meelt, et suure koolimaja rekonstrueerimise asemel oleks võinud ehitada kooli juurde pisema täiesti uue koolimaja, selle asemel et suurt pooleldi tühja koolimaja põhjalikult remontida.