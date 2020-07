Linnapildis Plasku ja Tigutorni vahele Turusilla naabrusse kerkinud 16-korruseline bürootorn jääb Emajõelinna südames viimaseks kõrgeks hooneks, sest 2016. aasta üldplaneering ei luba kesklinna kõrghooneid enam ehitada ning see keeld laieneb vaikimisi kogu Tartule. Õhus on veel kolm kõrghoone ehitamiseks vajalikku detailplaneeringut, siis on kõik.