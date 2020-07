Elvas avati linnasüda ja kohvikutepäev

Avamisel tänati projektiga seotud inimesi ning ettevõtteid ja asutusi. Kõigil huvilistel oli võimalik teha fotoboksis endast mälestuseks ka foto ning tutvuda linnagaleriis Elva keskväljaku ehitustöid kirjeldava näitusega.

Üritus algas Jaan Söödi etteastega, kus muusik esitas laulu „Sõstrapõõsaste vahel“. See on ühtlasi ka Elva keskväljakul 2016. aastal arhitektuurivõistluse võitnud töö nimetus.

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles sündmusel, et alates eelmise aasta lõpust ja eriti juba varakevadel oli näha, kuidas inimesed võtsid tasapisi uuenenud linnaruumi omaks. „Näeme, et kaunite ilmadega täitub keskväljak ja Arbi järveäärne inimestega, sest paljud on leidnud siin endale kohtumispaiga, vaba aja veetmise ja lõõgastumise kohta,“ rääkis Järveoja. Tema arvates näitab see, et eelmise aasta ehitustööde aegsed ebamugavused tasusid end ära.

Keskväljaku ehitamisega saanud hoo sisse ka Kesk tänava majade ja nende välimuse uuendamine. Keskväljaku vastu on ehitatud uus tervisekeskus ning Kesk tänava ääres on kohendatud või parendatud teistegi hoonete väljanägemist. "Just seda lootsimegi uue keskväljaku ehitamisega saavutada – luua kaunis linnaruum, mis motiveerib ka lähedal olevaid ehitisi kaunimaks muutuma,“ ütles ta.

Programmi hea avalik ruum juht Kalle Vellevoog ütles, et programmi raames on juba avatud kuus uue ilmega linnakeskust. „Võrreldes paari aasta taguse ajaga on muutused Elva linnapildis kardinaalsed. Kunagisest unisest ja pisut luitunud väikelinnast on saanud atraktiivne ja elurõõmus paik, kus inimesed näevad võimalust alustada või jätkata oma töö- ja pereelu,“ rääkis ta.

Üritusel tänati Elva keskväljaku arhitektuurse lahenduse eest arhitekte Ülle Maistet ja Diana Taalfeldi, Eesti Arhitektide Liitu, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust ning linnasüdame ehitustööd teostanud ettevõtet RTS Infraehitus. Samuti tänati Eva Kamsi, kes juhtis Elva linnavalitsust 2015.–2017. aastal ning oli algselt projekti „Hea avalik ruum“ eestvedaja.

Linnagalerii fotonäitust, mis kirjeldab Elva keskväljaku näo muutumist ehitustööde ajal, on võimalik vaadata kogu suveperioodi jooksul. Samuti on linnagaleriis olemas linnasüdame kaart, mis aitab üles leida olulisemad paigad kogu Elva kesklinnas.

Elva linnasüdame ajakohastamise tööd algasid EV 100 arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ raames 2019. aasta märtsis ning lõppesid 2019. aasta detsembris. Projekti kaasrahastati Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist. Toetuse suurus oli 1 miljon eurot ning Elva vald panustas projekti elluviimisesse 2,2 miljonit eurot.

Elva linnakeskuse arhitektuurivõistlus toimus 2016. aasta talvel ja selle võitis töö nimega „Sõstrapõõsaste vahel“, mille autorid on arhitektid Ülle Maiste, Diana Taalfeld, Anne Saarniit, Roomet Helbre ning Taavi Kuningas arhitektuuribüroodest AT HOME, NU, ubin pluss ja TEMPT. Väljakut ehitas RTS Infraehitus.