Sukeldujad puhastasid Emajõge ja tõid sealt välja tundmatu suure katla

«Tuul ei ole just kõige soodsam, aga õnneks me ei purjeta,» ütles sukeldumisklubi Maremark instruktor Alo Toom.

Ta rõhutas, et puhastusaktsiooni eesmärk ei ole mitte see, et kogu jõgi sada protsenti puhtaks saaks, vaid see, et inimeste teadlikkus tõuseks ja jõkke rohkem sodi juurde ei tuleks.

«Tegelikult on paremaks läinud,» tõdes ta. «Asi on lihtne. Turvavööd õpetati kasutama 20 aastat, me oleme oma tööd teinud 15 aastat. Viis veel ja võibolla siis kannab see vilja.»

Jõepõhjast toodi kaldale kaks prügikasti, vanaaegne jalgratas, autorehve, pudeleid, suur katel, mille otstarvet esialgu keegi öelda ei osanud, ja igasugu muud sorti pisemat risu.