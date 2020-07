Pungifestivalile anti Raadil stardipauk

Ürituse peakorraldaja Roland Sutt rääkis, et rokimaailmas vaikelu kaasa toonud koroonakriis näib festivalile mõjuvat positiivselt. «Paistab, et huvi on tänavu suurem. Võibolla ka sellepärast, et esinejate nimekiri on tugev,» ütles Sutt. Ürituse kahel päeval esineb kokku 15 bändi, teiste seas Talbot, Herald, Kurjam, Deformation, Puberteet, Koffin ja Koopaorav.