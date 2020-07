Emajõe festival toob linna homseks paate ja laevu täis

Kell 16.00 algab laeval Hilara turuhoone juures Keskkonnatund, kus jõest kui ökosüsteemist räägivad ökoloog Virve Sõber ja supilinlane Asko Tamme. Kell 18.00 on kõik jõehundid-paadi- ja laevaomanikud oodatud Ropka sadamasse, et uhkelt pasunakoori Õnn Tuli Õuele saatel Jõeparaadil läbi Tartu linna sõita. Kombe kohaselt auhinnatakse silmapaistvaimaid osalevaid aluseid.

Õhtul kell kaheksa alustab Emajõe vabaujulas kontserti Audru Jõelaevanduse Punt ja soovijad on lahkesti kutsutud kaasa laulma. Tund hiljem, kell 21.00 annab Turuhoone kailt otsad festivali Luulelaev Kristiina Ehini ja Silver Sepaga. Viimase sündmusena saab ainulaadses purjeta-sisse-kinos Karlova Sadamas vaadata filmi paadist lahkumata ning Emajõele üles seatud ekraanil linastub «Vanamehe film».

Festivali eestvedaja Rohke Debelakk alias Gaute Kivistik ütles traditsioonilise jõeparaadi kohta, et sündmus on igal juhul oluline. «Iga Emajõe paadimehe ja veendunud jõehundi aasta tähtsündmus on Emajõe festivali paadiparaad. Selleks puhuks värvitakse-lakitakse alused läikima, seotakse kõhu ümber tuttidega vööd ja tullakse sadamate kaupa meeliülendavale eksaadrisõidule läbi Tartu kesklinna,» lisas ta.