Ihaste metsatüli üks mure lahenes paari nädalaga

Tüliõunaks on Tartu linnavolikogu juuni keskel kehtestatud detailplaneering, mis lubab Männimetsa tee ja Hipodroomi tänava vahelise metsa serva ehitada 28 elamut. See on aga vastumeelt hulgale Ihaste elanikele. Üks oluline koht vaidluses oli ka planeeringuala kõrval asuva Palusambla tänava laius, mis pidi esialgse plaani järgi jääma vaid 5,5 meetri laiuseks, mida sealsed elanikud pidasid liiga kitsaks. Linnavalitsus otsustaski teisipäevasel istungil tänava laiust muuta ning tulevikus saab Palusambla tänav olema ikka 10,5 meetri laiune.