Abitreener Tiit Sokk: iga päev on uus lahing, isegi treeningul

Uuel hooajal on Tartu ülikooli korvpalli­mees­konna abi­treener olümpiavõitja Tiit Sokk.

Kes oleks mõni aasta tagasi võinud aimata, et Tartu korvpalli tulevikulootusi hakkab treenima olümpiavõitjast korvpallilegend Tiit Sokk? Ammu on Tartu korvpallijuhid rääkinud, et soovitakse keskenduda oma noorte arendamisele. Nüüd kinnitavad neid sõnu kaks suurt sammu: esindusmeeskonna peatreenerina teeb debüüdi Toomas Kandimaa ja tema parem käsi saab olema Tiit Sokk.