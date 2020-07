See on minu moodi. Kõigepealt teen korraga hästi palju ära ja siis võtan natukeseks enne aja maha, et minna festivalile täis akudega. Ma ei taha minna sinna sellise näoga, et issand, küll ma olen magamata ja väsinud. Lähen hoopis elurõõmu täis ilmega. Saan aja maha võtmist lubada, sest mul on väga hea meeskond ning meil on kõik tehtud.