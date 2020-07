Muusikaliselt üliandekas inimene otsustas administraatori karjääri kasuks

Andres Roots iseloomustas Martin Eessalut alljärgmiselt.

Andres Roots. FOTO: Leif Laaksonen

«Tunnen Martin Eessalut rohkem kui 13 aastat kindlasti. Tudengihärra käis mul kitarritunnis, oli suur fotograafiahuviline ja tegi kontsertidel pilti. 2010-2013 mängisime koos ansamblis Andres Roots Roundabout. Salvestasime kaks oma albumit ja ühe briti laulja L. R. Phoenixi albumi, tuuritasime Eestis, Lätis, Soomes, Inglismaal ja Prantsusmaal ...

Kõigist minu toonastest kitarriõpilastest oli Martin ainus, kes jaksas läbi töötada kõik plaadid ja raamatud, mida ma ainult jõudsin soovitada - kaasa arvatud need, mille tudeerimiseni ma ise pole tänaseni jõudnud. Üks väheseid, kellele olid pillimängu kõrval olulised ka laulutekstid, mida ta mõistis nautida nii eesti, soome kui ka inglise keeles - mul on justkui meeles, et vadja ja vepsa keeles ka, ja kardetavasti mitte ainult.

Mul on tuline kahju, et tänaseni on stuudios jäädvustamata tema oma MOduo. Selle bändi omalooming oli suurepärane ja ainulaadne segu bluusist ja folgist.

Aga muidugi, Eesti kirjandusmuuseumi seisukohast pole see kõik niiväga oluline, vähemasti mitte veel täna. Ütleme siis nii: Martin on hea huumorimeelega, väga hea suhtleja, abivalmis, kohusetundlik, põhjalik ja järjekindel. Läbi ja lõhki keeleinimene, ja mitte ainult hariduse poolest; samas ka suur võitluskunstide entusiast, nii et tüli norida ma ei soovitaks temaga ei verbaalselt ega füüsiliselt. Teisalt ei kujuta ma isegi ette, mis asi see peaks olema, mis Martini endast välja võiks viia.

Mis veel? Tolkieni fänn, pereinimene, tehnikahuviline, teeb kodus remonti ikka oma kätega, kollektsioneerib kitarre, tema plaadikogu on digitaalne.

Minu jaoks on alati kurb, kui muusikaliselt üliandekas inimene otsustab administraatori karjääri kasuks. Aga olles ise omal ajal mitu aastat kirjandusmuuseumis töötanud, ei oskaks ma sellele imepärasele majale paremat direktorit küll välja mõelda, olgu ajutist või permanentset.

Kirjandusmuuseumi kogud on hindamatud ja - öelgu bürokraatiareeglid mistahes - inimesed, kes on nendega seal aastaid toimetanud, pahatihti suurest fanatismist ja imeväikse raha eest, on asendamatud. Ma olen kindel, et Martin Eessalu tuleb oma ülesannetega selleski kollektiivis hästi toime, ja ma siiralt loodan, et tema ülesandeks on muuseum järje peale aidata, mitte likvideerida.»