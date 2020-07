Klaaspärlimäng algas kolme Peetri heliloomingu esitusega

Täna ennelõunal askeldas Vähi oma tiimiga kirikus, taustaks klaverihäälestaja tekitatud helid. Üürikese puhkepausi ajal märkis ta, et koroonaaegsed karmid piirangud on tekitanud festivalipublikus suure muusikajanu. See kajastub muu hulgas Orthodox Singersi kontserdil, mis toimub 12. juulil Piirissaare külaplatsil, kuhu kuulajate viimiseks tuli tellida lisaks kavandatule kolm laevasõitu.

Piirangud on nüüd küll leebemad, ent ikkagi tuleb jälgida kuulajate arvu: Antoniuse õues 14. juulil toimuva Jaapani trummishow pääsmed on välja müüdud, kuigi kuulajaile jätkub ruumi veel küll ja küll.

Tegelikult võinuks kontsert kanda pealkirja «Neli Peetrit», sest kontserdi eel avati kirikus läti arhitekti, fotograafi ja graafiku Pēteris Venckovičsi näitus «My name is Peter, Architect Peter». Festivali veebilehes on kirjas, et tema väljapanekut saab vaadata 25. juulini - nagu ka maalikunstnik Mirjam Hinni näitust «Hõljuvad helid». See valmib festivali kontsertide jooksul, mil kunstnik maalib muusikat ehk «tõlgib helid värvide keelde».