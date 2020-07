Uus ERMi näitus tähistab Siima Škopi sajandat sünniaastapäeva.

Plakatite ja illustratsioonide kõrval on näitusel valik kunstniku joonistatud portreid. Lisaks näeb seal Rein Raamatu filmi «Siima Škopi muinasjutuline maailm». Muuseumipoest on võimalik osta tuntud muinasjuturaamatut «Hea eit ja õel eit». Raamatu illustreerinud Siima Škop on osa pilte teinud nii, et lapsed saaksid neid ise värvida.