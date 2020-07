Sukeldujad korraldavad Emajõe heaks koristustalgud

Sukeldumiskeskus Maremark Tartu instruktori Alo Toomi sõnul on tegemist pikaaegse traditsiooniga, millega Maremargil on kindlasti plaanis jätkata.

«Oleme leidnud Tartu linna näol endale hea koostööpartneri ning anname oma panuse, et Tartu tähtsaim sümbol – Emajõgi oleks puhas ja hoitud. Eriti oluline on jõe puhtus kultuuripealinnale, kui Tartusse saabub palju külalisi ja toimub ohtralt sündmusi, millest mitmed kaasavad kindlasti ka Emajõge,» sõnas Toom.

Maremark on korraldanud koristustalguid nii Raadi järve kui ka Emajõe puhastamiseks juba aastast 2005. Peamiselt on need olnud seotud ülemaailmsete veekogude koristustalgutega AWARE. Seekordsed talgud toimuvad koostöös Tartu linnavalitsusega Emajõe festivali raames. Talgutele on oodatud kõik need, kes soovivad oma panuse Emajõe hüvanguks anda.