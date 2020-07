Tartu endise kunstimuuseumi asemele kerkib korterelamu

Ajaloolise hoone projekteeris 1876. aastal kuulus Tartu ehitusinsener Otto Schröder kortermajaks. Nõukogude ajal kohandati maja, kus on teiste seas elanud ka tuntud luuletaja Gustav Suits, ümber ning seal tegutses ligi 70 aastat Tartu kunstimuuseum. 2019. aastal ostis ajaloolise hoone avalikul enampakkumisel OÜ Hausers Grupp. Koostöös arhitektibürooga KAOS Arhitektide ja arendajaga Valli Villa OÜ taastatakse hoone luksuslikuks kortermajaks.

Historitsistliku arhitektuuriga ajaloolisse Vallikraavi Villasse rajatakse 29 ühe- kuni kolmetoalist korterit, selle juurde kuuluv hoovipealne hoone jaotatakse kaheks majaosaks. Eluasemete hinnad jäävad vahemikku 69 900–250 000 eurot.

«Olukorras, kus paljud ehitusettevõtted koondavad töötajaid ja panevad projekte pausile, võtsime riski alustada uue olulise arendusega ja jätkata julgelt ehitamist. Kuigi paljud kartsid ehk hullemat, pole koroonaviirus huvi korterite vastu vähendanud ning praegu ei näe me ka vajadust kinnisvaraarendustele pidurit tõmmata. Vastupidi, Vallikraavi Villa on hea näide sellest, et meie optimism on päriselt vilja kandnud – kuigi kopp sai alles maasse, on enam kui pooled korterid selles erilises majas juba müüdud,» ütles Vallikraavi Villa arenduse ja ehituse peatöövõtuga tegelev Hausers Ehitus OÜ juhatuse liige Tomy Saaron.

Vallikraavi Villa projekteerinud, arhitektibüroo KAOS partner Margit Aule sõnul on tulevane korterelamu muinsuskaitsealale sobilik sümbioos kaasaegsest ja ajaloolisest arhitektuurist, kus on säilitatud võimalikult palju algupärast. «Säilitame ajaloolised fassaadid, uksed, väärtuslikud kahhelahjud ja palju muud. Nõukogudeaegse pealeehitise asendame uue vintskappidega kaasaegse katusekorrusega. Hoovipoolne juurdeehitus järgib sama soliidset stiili, mis seob ajaloolist ja moodsat. Ajaloolised munasest tellisest seinad on dialoogis uue tumeda tellise ja valtsplekiga,» kirjeldas Aule.

Uue hingamise saav Vallikraavi Villa on pälvinud tunnustust maailma ühe maineka arhitektuuri visuaalvõistluse konkursil «Architizer: One Rendering Challenge». Konkursil toodi esile hoone austust ajaloo vastu ning arhitekti oskust luua nähtamatu side mineviku, oleviku ja tänapäevase õhkkonna vahel.