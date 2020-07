Autovabaduse puiesteel käis avanädalavahetusel 10 000 inimest

«Hea meel on näha, et Autovabaduse puiestee on kasutusele võetud täpselt nii, nagu me eeldasime. Tegemist on kõiki kutsuva avaliku ruumiga, kuhu ei tulda vaid spetsiaalsete ürituste ajaks, vaid ka argipäeval mõnusat aega veetma, koosolekuid pidama või raamatut lugema. Tegemist on ehtsa näitega, milline on kvaliteetne avalik linnaruum ja paneb laiemalt mõtlema, millised on tõeliselt olulised väärtused linnas,» ütles linnaarhitekt Tõnis Arjus.