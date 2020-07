Liikluspolitseinik: elektritõukerattaga ei tohi sõita sõiduteel

Politsei-ja piirivalveametis on elektritõukeratastega Eestis juhtunud õnnetusi sel aastal koos eilse õnnetusega kokku kolm, möödunud aastal kaks. Eilne õnnetus oli esimene, milles inimene elektritõukerattaga liikudes surma sai.

Elektritõukerattad on tänavatel, kuid see näib olevat koht, kus seadused on päris elust maha jäänud. Elektritõukeratastele tingimuste seadmine ei ole aga üksnes Eesti küsimus, sellele küsimusele otsivad lahendust ka teised riigid.

Lõuna prefektuuri liikluspolitseinik Tarvo Säälik vahendas, et juriidiliselt on täna tõukeratas mitte sõiduk vaid jalakäija abivahend ning liiklusseaduse muudatused selgema reeglistiku loomiseks riigikogus veel lugemisel. «Seadus pole aga see, mis inimesi ise hoiab. Mistahes vahendiga liikudes peab inimene ise aru andma, et sobiv sõidukiirus, turvavarustus, tähelepanelikkus ja selge pea säästab ohust teda ennast ja teisigi,» rääkis liikluspolitseinik. Jalgrattasõidul on kiiver kohustuslik kuni 16-aastastele, kuid olenemata vanusest aitab kiivri kannatamine samamoodi õnnetusse sattudes ka täisealisi.