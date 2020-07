Politsei kontrollostud näitasid, et alaealistel on kerge ligipääs alkoholile ja tubakatoodetele

Tartumaa piirkonnavanem Anti Peiponen kirjeldas, et kontrollostudele kaasatud noored said politseinike järelevalve all suurema vaevata kauplustest osta alkohoolseid jooke ilma, et müüja oleks nende vanuse vastu huvi tundnud.

Näiteks põhjendas üks müüja, et klient näis olevat enam kui 18-aastane. Dokumendi küsimine ja kontrollimine olnuks tema sõnul lisaaega võtnud ja järjekorra tekitanud. Müüja siiski tõdes, et tema sisetunne ei olnud kindel ning kahtlus oli, et klient ei pruugi täisealine olla.

Kauplustele, kus rikkumised tuvastati, tehti märgukirjad. Selles juhib politsei ettevõtja tähelepanu eksimusele ning küsib koostööd olukorra parandamiseks ja müüjate teadlikkuse suurendmiseks.

«Kontrollostude eesmärk on selgitada, mis on rikkumise põhjused, ja jälgida, kas müüjad veenduvad kliendi täisealisuses korralikult. Olulisim sellest on tagada, et sõltuvust tekitavad ained ei jõuaks alaealiste kätte,» märkis piirkonnavanem.